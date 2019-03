Insigne jr difende Lorenzo: «Ama Napoli, tornerà per l'Arsenal»

di Bruno Majorano

Buon sangue non mente. E in casa Insigne il Dna deve avere una particolare predisposizione per il gol. Lorenzo, il fratello più grande, è il capitano del Napoli nonché uno degli attaccanti italiani più forti e conosciuti. Roberto, 3 anni più piccolo, sta studiando da lui e cresce (bene) nella palestra del Benevento, in serie B dove sogna di centrare la seconda promozione di fila dopo quella di un anno fa con la maglia del Parma.



Ma riesce a vedere anche le partite di Lorenzo?

«Purtroppo da inizio anno non sono riuscito ad andare al San Paolo, perché in serie B giochiamo di sabato e la domenica abbiamo un allenamento di scarico».



Da casa, però, segue tutto e non si perde nulla: cosa ne pensa del momento del Napoli?

«Onestamente non mi stupisce la grande stagione che stanno facendo gli azzurri».



Perché?

«In estate ero in ritiro con loro e ho visto di persona che rosa hanno. In realtà non mi aspettavo che uscissero dalla Champions, anche se con quel girone era veramente tosta. D'altra parte ci siamo abituati: ai sorteggi siamo sempre sfortunati».



