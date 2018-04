di Delia Paciello

Koulibaly santo subito: i napoletani lo hanno già investito di onorificenza, e il suo santino si diffonde sui telefoni e sui profili social di tutti i tifosi azzurri. Brucia le tappe il difensore senegalese, non passa neanche per la beatificazione: l’aureola è già visibile ormai sulla sua testa. Eppure per essere elevati all’onore degli altari occorrono tre cose: essere morti, aver fatto un miracolo e subire un processo (ma non quello della procura della Repubblica). Ma il miracolo del gigante buono supera ogni cosa, e per il popolo azzurro non c’è dubbio: Koulibaly è pronto per essere adorato e santificato.



È proprio lui che ha regalato un sogno alla città: al 90esimo del match all'Allianz Arena segna il gol che porta tre punti fondamentali alla sua squadra, tenendo aperti i giochi. Lo scudetto ora è possibile, e si pronuncia senza scaramanzia, con forza e coraggio. E Kk2 fa dimenticare a tutti il match d’andata, quando Higuain attaccando dalla sua parte riesce ad andare in rete portando i bianconeri in vantaggio. Ma questa volta con un colpo di testa mentre si lancia in volo a oltre un metro d’altezza riesce a far gioire un’intera città: niente di meglio per i napoletani, che assaporano una vittoria unica e dal sapore intenso.



Ora non bisogna mollare: siamo a -1 e la Juventus ha un percorso tosto davanti. Il gol del numero 26 azzurro resterà nella storia, il Napoli compie l’impresa allo Juventus Stadium. Insieme a De Vrji è il difensore ad aver segnato di più in Serie A: ben cinque gol in stagione, e l'ultimo arriva proprio nel momento in cui l’attacco azzurro sembra maggiormente in difficoltà. Tutti uniti verso un solo obiettivo, sintonizzati sulle frequenze di un sogno. In città è pronta la festa. E una cosa è certa: «Kalidou, da oggi a Napoli mangi gratis», come sottolinea anche Tonelli sui social. Perché K2 ha guadagnato un posto sicuro nel cuore di tutti i napoletani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA