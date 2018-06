Ahi Napoli, Leno si allontana: blitz dell'Arsenal, offerti 25 milioni

Bernd Leno si allontana dalla porta del Napoli. Il portiere tedesco, fino a qualche ora fa l'obiettivo più concreto per il futuro dei pali azzurri, sembra ora ad un passo dal trasferimento all'Arsenal. Accelerata forte quella dei Gunners nelle ultime ore, nonostante la scadenza della clausola rescissoria presente nel contratto del portiere. Secondo quanto riportato da Bild, il club inglese sarebbe disposto a pagare comunque una cifra vicina ai 25 milioni di euro per assicurarsi quanto prima il tedesco.



Leno, a Londra, andrebbe a prendere il posto di Cech, in scadenza nel 2019. Ben distante sembra, invece, l'offerta del Napoli. Almeno per ora. Giuntoli lavora da mesi sul calciatore, con il suo entourage c'è già un accordo da ormai due settimane e su questo sembra farsi forte il club azzurro. La distanza con il Bayer Leverkusen, invece, come confermato dallo stesso intermediario Parisi qualche ora fa, sembra ancora tanta.



Quale scenario, dunque? Da una parte il calciatore potrebbe confermare al Leverkusen nelle prossime ore la volontà di scegliere l'azzurro del Napoli. In quel caso, probabile che le richieste del club tedesco possano abbassarsi con Giuntoli pronto a calare l'asso intorno ai 20-22 milioni. Dall'altro lato, se l'Arsenal dovesse convincere subito il calciatore, allora il Napoli potrebbe perdere una pista di mercato importante e ricominciare la ricerca per il nuovo titolare della porta di Ancelotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA