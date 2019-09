«Sarà un test importante per noi contro la squadra più forte d’Europa. Vogliamo passare il turno, è una partita complicata ma eccitante». Così Carlo Ancelotti in conferenza stampa per presentare Napoli-Liverpool di Champions.







«Non dobbiamo snaturare la nostra identità e la nostra idea di calcio. Prenderemo spunto da quanto fatto contro di loro in passato, nelle cose buone e meno buone. Un anno fa abbiamo difeso molto bene, è importante, ma c’è anche la qualità dei nostri che deve fare la differenza se vogliamo vincere» ha proseguito il mister. «Il Liverpool è cresciuto, hanno trovato nuove conferme e nuova consapevolezza con l’ultima stagione. Ma siamo cresciuti anche noi, abbiamo migliorato la rosa. Dal punto di vista emozionale sarà come lo scorso anno, una gara combattuta e ci auguriamo lo stesso risultato». «Lozano è un calciatore umile, serio e intelligente, ha mostrato solo in parte la grande qualità che ha. Credo che farà benissimo, non ne ho dubbi. Favoriti? Di solito lo sono i campioni in carica, il Liverpool lo è». «Il Liverpool è migliorato nella fiducia dei propri mezzi, quando vinci la Champions è così. Giocano con meccanismi ormai automatici che migliorano ancora con il tempo. Sono i favoriti per la Premier League, non per le vittorie consecutive già fatte quanto perché hanno la squadra più forte». «La differenza non la fanno gli allenatori ma i calciatori, che sono protagonisti. Gli allenatori non devono rovinare le cose: ci sono allenatori che rovinano le squadre e quelli che non incidono, io spero di appartenere alla seconda categoria». «Abbiamo una rosa completa e competitiva in ogni reparto per giocare su ogni fronte, ma penseremo partita dopo partita. Adesso l’obiettivo in Champions è passare il turno e credo che possiamo farcela».



In conferenza stampa ha parlato anche il neo acquisto Llorente: «Non credo di dover dare consigli ad Ancelotti, conoscerà bene il Liverpool perché l’ha studiato meglio di tutti. Penso che ci toccherà fare una partita perfetta, se vogliamo vincere dobbiamo giocare un gran calcio e limite gli errori. Ci possono far male ad ogni azione, non possiamo permetterci leggerezze». «Ho trovato un gran calore qui, è pazzesco, i tifosi ti fanno sentire subito il loro amore ed è meraviglioso. Non vedo l’ora di fare gol per poter rispondere a tutto l’affetto che mi stano dando». Vendetta per la finale? È stato doloroso perderla, c’è voglia di rifarsi ma soprattutto quella di domani sera sarà la nostra occasione di essere all’altezza del Liverpool. Per quello dobbiamo giocare ad alto livello e dare il nostro meglio». «Ripetere quanto fatto con il Tottenham si può, anche se sarà difficile. Bisognerà pensare partita per partita, anche le altre squadre del girone sono forti e non puoi concederti alcun passo falso. Se perdi una partita complichi tutto il girone».

