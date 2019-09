Napoli, è Llorente il principe azzurro: Fernando fa subito strage di cuori

di Delia Paciello

Se qualche tifoso non è completamente soddisfatto del mercato del Napoli, certamente saranno più contente le napoletane: l’ultimo acquisto azzurro ha già fatto stragi di cuori nelle poche occasioni in cui è stato avvistato di sfuggita in città. E sul web sono già tutte pazze di Fernando Llorente: «Meno male che sei arrivato tu», «Strabello», «Quanto sei bono», «Ci farai sicuramente sognare», «Almeno ora ci sciacquiamo gli occhi guardando le partite del Napoli», «Per una volta i messaggi spam dai siti porno sembrano azzeccati», ironizzano le tifose sotto le sue foto. E le pagine social del club sembrano aver acquisito più visualizzazioni da parte del pubblico femminile con il nuovo arrivo.



Alto, biondo, occhi chiari e sguardo intenso: sembra davvero il principe «azzurro». Altro che James, Icardi o altri rimbombanti nomi: le ragazze sembrano ora pienamente soddisfatte della campagna acquisti della società e la preoccupazione sull’attacco per loro è improvvisamente passata. Non tanto d’accordo però sono i tifosi di sesso maschile: «Abbiamo finito di acchiappare», «Ci ruberà le polpette dal piatto, ora sono tutte per lui», scherza qualcuno sul profilo Instagram del giocatore.



Scherzi a parte, il 34enne spagnolo arrivato a parametro zero non è quello che si aspettavano gran parte dei tifosi: «Con il Tottenham ha fatto tre gol, lo abbiamo preso solo perché costava poco», «Il solito contentino dopo averci preso in giro illudendoci che sarebbe potuto arrivare un grande nome». Anche Lozano, il poliedrico attaccante che fin dal primo momento insieme a James era fra gli obbiettivi del club ritenuto una delle maggiori promesse del calcio mondiale, sembra ora essere quasi diventato una ruota di scorta dopo che le attenzioni di Giuntoli e dei suoi collaboratori parevano tutte dirette verso altri nomi.In più le prestazioni tutt’altro che eccellenti della squadra nelle prime due gare ufficiali hanno fatto preoccupare non poco i supporters azzurri, pronti a puntare il dito sulla campagna acquisti: «La rosa è incompleta, abbiamo problemi in difesa e non abbiamo sostituti. Avete venduto pure Chiriches», «Non abbiamo retto a centrocampo, bisognava rinforzare il reparto». Senza considerare che quelli che sono venuti meno in questa fase iniziale sono i giocatori che hanno dato maggior certezza nello scorso campionato, in primis Koulibaly ed Allan, che sono anche coloro che sono più indietro con la preparazione essendo rientrati più tardi dalla nazionale.Il calendario certamente non ha aiutato, e l’impatto con la Serie A non è stato molto convincente: ma considerando che sia il senegalese che il brasiliano sono pronti a tornare nella loro forma migliore già dopo la pausa, accanto a Ghoulam che continua ad allenarsi con determinazione e a tutti i compagni che proseguono con la preparazione, forse presto cominceremo a vedere la vera forza del gruppo. Rispetto allo scorso anno c'è Lozano, Elmes, Di Lorenzo e LLorente in più, con Manolas che ha preso il posto di Albiol e fra le uscite nessuno dei calciatori indispensabili per Ancelotti.Forse dunque le tifose non hanno tutti i torti: il mercato del Napoli non è stato poi così male. Llorente potrebbe avere il suo perché, e non solo per il suo fascino: sicuramente sarà il centravanti fisico che può alternarsi a Milik in determinate partite. In tanti sperano di ritrovare un attacco super con i nuovi innesti e una difesa solida visto che anche l’Inter ora sembra essere tornata in corsa per l’alta classifica. Ma nel peggiore dei casi le napoletane almeno potranno comunque godersi la bella vista nei weekend di Serie A.

