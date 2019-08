Il grande business di Lozano: il Napoli punta ai diritti tv in Messico

di Pino Taormina

Lui, le sue smorfie, la macchina fuori da Villa Stuart, il finestrino che scende, le foto, una trentina di tifosi. Quattro ore di visite mediche con il dottor Canonico che ha verificato che anche la caviglia andata ko la scorsa settimana fosse in buone condizioni. Poi, attorno alle 14, tutti negli uffici della Filmauro, con Mino Raiola, il cugino Enzo e tutto lo stuolo di legali del potente agente nativo di Nocera Inferiore ad accompagnarlo. Non ci sono intoppi nell'incontro con gli uomini di De Laurentiis (ancora in vacanza alle Eolie: ha preso parte alla riunione in conference call).



