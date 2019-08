Icardi vuole restare all'Inter, il Napoli avanti tutta su Llorente

di Roberto Ventre

Icardi non molla di un centimetro e resta fermo sulle sue posizioni: o la Juve o niente. Maurito non prende in considerazione altre offerte e se non si concretizzasse il suo passaggio in bianconero la sua volontà è di restare in nerazzurro. Ieri sul suo profilo Instagram il centravanti argentino ha mostrato foto e video dei lavori della sua nuova casa nel quartiere Isola di Milano in cui Maurito appare con il casco da operaio: un altro segnale della sua volontà di restare a Milano, postato sui social da lui a dalla sua moglie agente Wanda Nara.



