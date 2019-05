Lozano, lo United alza il pressing e il Napoli vira forte su Almendra

di Roberto Ventre

Lozano era e resta una trattativa complicata. L'esterno messicano fa parte della lista degli obiettivi ma il Napoli ha avuto conferme in quest'inizio settimana della difficoltà dell'operazione vista la richiesta del Psv (40 milioni) e lo spessore delle concorrenti, Manchester United su tutte. Con il suo manager Raiola se ne è parlato nel corso dell'incontro della scorsa settimana in cui si è chiarito il futuro di Insigne, ma anche l'ingaggio dell'attaccante del Psv, attualmente indisponibile per l'infortunio al ginocchio destro di fine aprile, resta un ostacolo ancora da superare. La pista si è raffreddata anche se non è tramontata: il direttore sportivo Giuntoli non l'abbandona ma lavora in contemporanea su diverse altre soluzioni per assicurare ad Ancelotti l'attaccante richiesto che sappia attaccare la profondità e giocare con la squadra.

