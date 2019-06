Allan & Insigne, il Napoli non chiude: «Eventuali offerte saranno valutate»

Le voci di mercato si inseguono anche ora che il pallone rotola solo per alcuni azzurri, impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Il Napoli, però, dal suo account Twitter ha messo in chiaro la situazione per il brasiliano Allan e il capitano Lorenzo Insigne, due calciatori che potrebbero anche non continuare la loro esperienza con Ancelotti visti gli interessamenti all'estero.



«Qualcuno scrive che Ancelotti avrebbe detto ok alla vendita di Allan e Insigne. Possiamo definirla la prima grossa bufala della stagione. I giocatori del Napoli non sono in vendita» si legge dal tweet azzurro. Ma non è una chiusura definitiva a quanto pare, visto che la società lascia aperta una porta. «Non è arrivata nessuna offerta degna del loro valore. Se dovessero arrivare verranno valutate».



La Gazza scrive che Ancelotti avrebbe detto Ok alla vendita di Allan e Insigne. Possiamo definirla la prima grossa bufala della stagione. I giocatori del Napoli non sono in vendita. E non è arrivata nessuna offerta degna del loro valore. Se dovessero arrivare verranno valutate. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 24 de junio de 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA