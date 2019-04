Mertens mette Diego nel mirino: tre reti per raggiungere Maradona

di Pino Taormina

E meno male che era solo un'ala sinistra part-time. Era il 30 ottobre del 2013 quando Dries Mertens ha iniziato la sua scalata verso l'Olimpo del gol. Chissà se quel giorno, con la Fiorentina, pensava che sarebbe entrato nella top 5 dei marcatori azzurri in serie A. All'epoca era «solo» un esterno e giocava assai lontano dalla porta. Non a caso, la prima rete in azzurro arrivò dopo 10 giornate di campionato. Contro la Roma, domenica, ha agganciato Cavani e Sallustro a quota 78 gol in serie A ed è distante appena tre reti da Maradona.



Come la prima volta, di sinistro. 78 gol in serie A che lo fanno diventare il quarto marcatore della storia e quinto dell'Olimpo assoluto dei bomber azzurri, in quella classifica speciale nelle mani di Marek Hamsik. «Ciro» stupisce ancora, stordisce, ammalia, conquista, rapisce, coinvolge. E così via, fino a trovare 78 verbi diversi, uno per ogni gol segnato con la maglia del Napoli in serie A, con la certezza che non sarebbe un problema riuscirci perché la fantasia che il belga mostra in campo finisce con il contagiare tutti. Dries è un romanzo che non finisce mai: dai primi passi con Rafa Benitez, al boom con Maurizio Sarri e alla nuova vita con Carlo Ancelotti. Ora Mertens non vuole fermarsi anche perché arrivano le partite in cui può davvero divertirsi (non Empoli, perché sarà a riposo dopo la botta rimediata a Roma).



