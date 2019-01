Il Napoli conquista anche Sacchi: «Che bello rivedere il mio Carletto»

di Pino Taormina

Si ricorda cosa disse ad Ancelotti alla vigilia del suo primo Milan-Napoli in panchina?. Arrigo Sacchi sospira e risponde come un fulmine. «Ma certo! A lui e agli altri: fate una cosa semplice, non fate arrivare il pallone a Maradona. Sennò ci castiga. Difesa alta e fuorigioco a metà campo. Finì 4-1, un trionfo». Il Vate di Fusignano lasciò il Milan dopo aver conquistato uno scudetto, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, due Supercoppe europee, una Supercoppa italiana.



Nel prossimo Milan-Napoli, un Maradona non ci sarà.

«Ma lui era unico, dal nulla poteva inventare sempre qualcosa: quando lo affrontavamo era come avere una spada sul capo che prima o poi poteva abbattersi, all'improvviso. L'ho sempre adorato. E lui lo sapeva».



Come arrivano le due squadre a questa sfida di sabato?

«Gattuso sta lottando tra mille fatiche, infortuni, il caso di Higuain che finalmente si è risolto. È giovane, Rino, prova a far giocare la squadra con personalità. Ma è evidente che in questo momento gli azzurri sono in un momento migliore».



Le è piaciuta la prestazione con la Lazio?

«Probabilmente la migliore da quando c'è Ancelotti. Perché tutti hanno dato tutto quello che potevano dare, giocando un calcio coraggioso, aggressivo, facendo un bel pressing. E allora ho scritto un messaggio a Carlo, mi sono complimentato per il carattere e la qualità del gioco espresso dai suoi nonostante le assenze. Non è nella nostra indole pressare, imporre il gioco, il ritmo: basta vedere la Lazio che giocava con tre uomini in difesa e uno che non si sganciava mai. Siamo grandi tattici, ma piccoli strateghi. E la mancanza di una strategia è l'anticamera della sconfitta».



