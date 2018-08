Flop Higuain e profezia Sarri: i napoletani fanno festa sul web

di Delia Paciello

Ride bene chi ride ultimo, è questo il topic del Napoli di Ancelotti. Napoletani pronti ad asciugarsi le lacrime a dopo il 2-0 al San Paolo, ma gli azzurri hanno dimostrato che bisogna aspettare tutti i 90 minuti prima di tirare le somme: è infatti la seconda volta che la squadra reagisce con gran carattere dopo essere passata in svantaggio; e alla fine porta a casa i tre punti.



Questa volta ci ha pensato Zielinski, osannato dai tifosi sui social: «Che gran giocatore, da solo ha cambiato la partita», «Anche questa volta il Napoli ci ha visto lungo e sta plasmando un nuovo campione». Tirando in porta prima col destro e poi col sinistro, ha infatti recuperato le distanze con i rossoneri; poi è stato il turno di Mertens che ha chiuso il match proprio davanti agli occhi dell’ex compagno più fischiato dal pubblico azzurro al quale è pronto a lanciare ancora una volta la sfida: «Vedremo chi farà più gol quest’anno», ormai sono questi i messaggi che si scambiano su Whatsapp da quando Gonzalo ha cambiato maglia.



Un San Paolo strano che per 45 minuti protesta col silenzio, senza cori a sostegno della squadra: un'anomalia che forse avrà influito anche sull’andazzo della partita, cambiata poi nel secondo tempo quando è tornato il solito calore dagli spalti. Ma non si sono mai interrotti invece gli sfottò verso il Pipita durante tutto il match. Diverso l'atteggiamento nei confronti dell'altro grande ex passato fra le fila rossonere, Pepe Reina, che però ha salutato diversamente la città: «Resterai sempre nei nostri cuori, hai dato tanto a questa maglia», è la dedica dei tifosi azzurri anche sul web.



Tanti commenti positivi anche per Allan , che i napoletani riconoscono come vero combattente: «Grazie Allan», è la voce che corre sui social. E anche Luigi Sepe, da Parma, è pronto a mettergli un bel 10 in pagella: così l'ex compagno commenta il post del numero 5 azzurro.Due partite sudate ma ricche di emozioni e un risultato pieno che fa gioire i napoletani: la squadra è a tutti gli effetti in corsa mantenendo il passo con la rivale numero uno, la Juventus. L’arrivo di CR7 aveva spaventato non poco la piazza azzurra, ma il super acquisto dei bianconeri non è ancora decisivo e da Napoli in molti ci ridono su: «Forse Cristiano aspetta il cross di Marcelo, peccato la Juve non lo abbia comprato».E c’è anche chi coglie l’occasione per fare il confronto tra Sarri e Ancelotti e pungere l’ex tecnico: «In Italia sul 2-0 è già finita, ha detto Maurizio. E ora?». Tanti altri, però, riconoscono il lavoro del toscano, consapevoli che Carletto potrà lavorare sulle buoni basi lasciate dal collega passato al Chelsea e metterci la sua esperienza per far sognare ancora questa piazza che ha fame di vittoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA