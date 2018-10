Napoli, è novembre il mese chiave: Ancelotti prepara il turnover

di Pino Taormina

Quello che Ancelotti sottolinea, in questi giorni di apparente relax con i nazionali sparpagliati fino a ieri in giro per l'Europa, è che il suo Napoli ha un punto di forza: ha dimostrato di saper perdere. Dopo la Juventus, il successo con il Liverpool e la vittoria con il Sassuolo hanno provato che qualcosa è cambiato rispetto al passato. In positivo. Non è cosa di poco conto: il Napoli ha dimostrato di avere forze nelle gambe, ma anche nel cervello. Ma ha bisogno di conferme, a cominciare dalla partita con l'Udinese.



I confronti aiutano a capire: lo scorso anno, nella stagione della cavalcata dei 91 punti, il Napoli ha perso solo tre volte in tutto. Non scivoloni isolati, però: dopo la caduta interna con la Juve, il primo dicembre, arrivò la sciagurata trasferta di Rotterdam con il Feyenoord (1-2) e lo 0-0 al San Paolo con la Fiorentina; e dopo il successo della Roma al San Paolo (4-2) gli azzurri conquistarono 5 punti nelle tre gare successive (vittoria con il Genoa e pari con Inter e Sassuolo).



Alla fatal Firenze, poi, seguì il 2-2 con il Torino. Ma tutto ormai era completamente anestetizzato. Ebbene, con Carletto in panchina questo non è accaduto: la delusione per il capitombolo con la Sampdoria si è dissolta nella sabbia perché subito dopo è arrivata la prima sosta. Ma è stato, per Ancelotti, il 3-1 allo Stadium, a opera del nemico peggiore, il segnale del cambiamento. Le certezze non sono state saccheggiate, al contrario la squadra non si è tirata indietro e ha ripreso il cammino, battendo i Reds in Champions e la squadra di De Zerbi a Fuorigrotta.



