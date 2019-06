Napoli, ecco le nuove maglie: pixel azzurri e colletto bianconero

di Gennaro Arpaia

Le novità corrono sui social, le notizie ora arrivano anche lì. E proprio in rete spuntano le prime immagini di quelle che sarebbero le nuove maglie del Napoli per la stagione 2019/20. Sempre marchiate Kappa (ultimo anno dell’accordo con il club) e sempre pronte a ripartire dall’azzurro.



Sono i pixel a fare da padroni della prima divisa pronta per la prossima stagione, in cui svetta ovviamente il colore più caro si tifosi ma con inserti bianchi sulle spalle e il logo Kappa in nero.







Dopo la classica azzurra, sarà verde la seconda maglia mentre la terza scelta è ricaduta sul bianco con inserti azzurri (richiama molto la terza scelta della stagione appena conclusa).



In porta torna anche una versione in rosso pronta per Meret, Ospina e Karnezis. Confermata la partnership ormai classica con Lete, primo sponsor, il secondo inserto pubblicitario dovrebbe essere invece MSC, pronto a rimpiazzare Garofalo il prossimo anno.







