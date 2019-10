Younes, Ghoulam e Hysaj: ​gli oggetti misteriosi del Napoli

di Bruno Majorano

Le mani nei capelli e il corpo interamente appoggiato sulle ginocchia: quando una foto può raccontare tutto del momento di Amin Younes. Il tedesco, che Ancelotti ha schierato dal primo minuto sabato pomeriggio contro il Verona al San Paolo, non ha saputo cogliere l'occasione concessa dall'allenatore, anzi. Poco più di un'ora per convincere Carletto a cambiare idea e a tirarlo fuori. Troppo spaesato lì sulla sinistra, troppo leggero per i duelli con i rudi difensori di Juric, troppo fumoso per un calcio concreto come quello che richiede l'allenatore del Napoli. Morale della favola quella ricerca insistita della giocata, alla lunga ha stancato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

