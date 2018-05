Napoli, tifosi in piazza per Sarri: «Mister, resta in azzurro»

di Gennaro Arpaia

Lo hanno chiamato «Sarrismo» e non riguarda ormai solo il rettangolo di gioco. È una corrente quasi politica, quasi filosofica, quasi letteraria, di certo sportiva che accompagna da tre anni i tifosi del Napoli e chiunque si sia rispecchiato nell’idea di calcio che gli azzurri hanno portato dentro e fuori i novanta minuti di una gara. Maurizio Sarri è diventato il «Comandante», la faccia di una squadra che si è giocata lo scudetto fino alle battute finali di una stagione incredibile, fatta di vittorie esaltanti, record, sorrisi e qualche notte indimenticabile.



Tutto, però, rischia di finire sul più bello. Lo scudetto mancato, la voglia di cambiare aria di qualcuno, i dubbi dello stesso Sarri indicano quasi un ciclo giunto alla sua conclusione naturale. Ma i tifosi del Napoli sembrano non volerne sapere. Da settimane, ormai, chiedono all’allenatore toscano di non lasciare la città e di rilanciare il progetto nelle prossime stagioni, provano ad evitare le avances delle altre big d’Europa che hanno messo gli occhi su di lui ed hanno fatto partire una petizione in rete per chiedere al presidente De Laurentiis di confermare in blocco Sarri e gran parte della squadra che quest’anno ha fatto sognare.Ma non bastava Internet. Perché i «sarristi» sono scesi in strada, spronati dall’amore per Sarri e armati di maglie, penne e imperdibile coro per firmare quella petizione. L’appuntamento, stabilito dai vari gruppi social che seguono le gesta della corrente sarrista, era questa mattina alle ore 12 in Piazza del Plebiscito. Più di una cinquantina di persone si sono ritrovate per strada vestiti di maglia dedicata all’allenatore azzurro e vogliosi di confermare il loro amore verso chi ha rimesso Napoli al centro del calcio italiano. Poi ci si sposterà al San Paolo, dove alle 18 la squadra giocherà l’ultima gara dell’anno. Nella speranza che la petizione finisca sul tavolo giusto, che De Laurentiis e Sarri trovino la strada per proseguire insieme e che quella col Crotone non sia l’ultima volta del toscano in azzurro. «Il rapporto con questo pubblico è arrivato al livello più alto», aveva detto Sarri qualche settimana fa. A Napoli sembrano pronti a fargli cambiare ancora idea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA