Napoli Primavera, che peccato: gli azzurrini di Baronio ko a Bologna

Dopo la bella vittoria con Il Torino il Napoli Primavera di Roberto Baronio aveva assaggiato il gusto del successo anche a Bologna. Dopo 10' gli azzurrini erano già in vantaggio con Sgarbi ma alla mezz'ora era arrivato il pari dei padroni di casa con Cangiano.



Tutto cambia nella ripresa: il Bologna in pochi minuti prima trova il raddoppio ancora con Cangiano, poi il tris con Juwara. Gli azzurrini provano a rispondere e ci riescono con il gol di Zedadka, ma negli ultimi minuti il pari non arriva e registrano la prima sconfitta dell'anno.

