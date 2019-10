Napoli-Salisburgo, domani i biglietti: le due curve in vendita a 14 euro

Dalle ore 15 di domani 21 Ottobre 2019 saranno posti in vendita i biglietti per Napoli-Salisburgo, quarto turno del Gruppo di Champions League che si disputerà allo Stadio San Paolo il prossimo 5 Novembre 2019 alle ore 21.



Tante le agevolazioni per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione in corso: gli abbonati potranno godere della precedenza sul posto e della tariffa agevolata “ridotto abbonato”, solo ed esclusivamente, se acquisteranno il biglietto entro le ore 23.59 di Domenica 27 Ottobre 2019.



La vendita libera con tariffa intera, per i non abbonati e per gli abbonati che non avranno usufruito della precedenza e della tariffa agevolata, avrà inizio Lunedì 28 Ottobre 2019 ore 10. I biglietti potranno essere acquistati presso i Punti Plus, le Ricevitorie Abilitate ed attraverso il Web.



Questi i prezzi previsti:



TARIFFA AGEVOLATA RISERVATA AGLI ABBONATI con 25% di sconto

Tribuna d’Onore € 150,00

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 45,00

Distinti € 30,00

Curve € 14,00



TARIFFA INTERA

Tribuna d’Onore € 200,00

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 20,00/€ 5,00 (ridotto under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 25,00

