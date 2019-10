Napoli, a Salisburgo fischia Turpin: ​un solo precedente con gli azzurri

Sarà il francese Clément Turpin, francese di 37 anni, a fischiare il match tra Salisburgo e Napoli di mercoledì sera in Austria. Il fischietto francese, internazionale con discreta esperienza, è tra gli arbitri in rampa di lancio in Europa e ha già esordito in questa Champions League nel match tra Tottenham e Bayern Monaco.



Turpin conosce sia la squadra austriaca che quella azzurra, entrambe conosciute in Europa League. Nella stagione 2012-13 aveva infatti diretto il match tra Napoli e AIK Solna al San Paolo che gli azzurri si erano aggiudicati con un largo 4-0 (tripletta di Edu Vargas e gol di Dzemaili).

