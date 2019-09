di Valentino Di Giacomo

È stato l'ultimo acquisto in casa Napoli e oggi ha tenuto il suo primo allenamento a Castelvolturno scegliendo di indossare per il resto della stagione la maglietta numero 9. Ma intanto, già prima di fare il suo esordio e dare qualche soddisfazione ai tifosi azzurri, Fernando Llorente ha già fatto scoppiare un'altra mania. Alto, biondo, occhi di ghiaccio: il calciatore spagnolo non è certamente passato inosservato al pubblico femminile. Il primo banco di prova quando ieri si è concesso un pranzo al Borgo di Santa Lucia, non appena il numero 9 del Napoli si è diretto verso la sua vettura è stato letteralmente circondato da una decina di ragazze che gli hanno chiesto foto e autografi.



FERNANDO LLORENTE SCEGLIE IL NUMERO 9



Pantaloncini e t-shirt, l'hidalgo iberico non si è sottratto e ha concesso a tutte le fan un selfie in ricordo del momento. Normale amministrazione per la moglie del calciatore azzurro, Maria, consapevole che quando Fernando gira in città non passa certamente inosservato agli occhi di donne e teenager.



Ora però i tifosi azzurri non aspettano altro che il nuovo bomber azzurro dia il meglio di sé all'interno del campo di gioco. Comprato come alternativa a Milik la torcida azzurra aspetta che anche Llorente possa dare il suo contributo per le future vittorie del Napoli.

