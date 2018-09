Napoli, seconda vittoria di fila: Baronio piega l'Empoli a domicilio

Un gol per tempo e anche la pratica Empoli è archiviata. Il Napoli Primavera di Roberto Baronio vince in Toscana e inanella la seconda vittoria di fila dopo l’esordio vincente contro il Milan. Gli azzurrini continuano a punteggio pieno in classifica e contano il secondo gol di fila della punta Palmieri.



L’attaccante napoletano ha chiuso il conto dei gol in apertura di ripresa. Al 20’ del primo tempo, invece, bella azione azzurra con il gol di Sgarbi che aveva già indirizzato una Gara mai in discussione. Buono l’impatto di Baronio e del 3-4-1-2 mostrato, la strada degli azzurrini sembra quella giusta.

