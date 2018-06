Napoli, sprint per il portiere: il Bayer rifiuta 18 milioni per Leno

Il primo colpo di mercato è diventato ufficiale. Simone Verdi ieri a Roma ha fatto le visite mediche e ha firmato il contratto e oggi ha anche espresso la propria soddisfazione per il trasferimento. Lo ha fatto attraverso il canale Twitter della società pubblicando un breve commento: «Sono veramente contento di essere arrivato! Forza Napoli sempre!».



Sistemata la pratica Verdi, il diesse Cristiano Giuntoli sta cercando ora di stringere i tempi per risolvere il problema del portiere, ruolo nel quale il Napoli è del tutto scoperto dopo le partenze di Reina e di Rafael. I contatti con il Bayer Leverkusen per Leno continuano anche se progressi non ce ne sono stati nelle ultime ore. Stando anzi alle dichiarazioni del direttore sportivo della società tedesca, Jonas Boldt l'offerta del Napoli di 18 milioni sarebbe stata respinta in maniera categorica. «Per quella cifra - è stato il commento di Boldt - non ci sediamo nemmeno al tavolo». Leno ha una clausola rescissoria di 25 milioni e la società tedesca non intende fare sconti mentre il Napoli vorrebbe risparmiare, anche perchè è necessari fare anche un altro investimento nel ruolo per acquisire il cartellino del secondo portiere, che potrebbe essere o la giovane promessa ucraina, Lunin o Meret dell'Udinese che lo scorso anno ha difeso la porta della Spal.



Per quanto riguarda invece il centrocampo, nulla di concreto ancora nè su Jorginho, che dovrebbe finire al Manchester City, nè su Hamsik che attende che dalla Cina arrivi una proposta al Napoli. Giuntoli, comunque, sta tenendo continui rapporti con il procuratore di Fabian Ruiz, anche se dalla Spagna arrivano segnali poco incoraggianti. Il presidente del club, Angel Haro parlando con gonfialarete.com ha detto:«Posso assicurarvi che non abbiamo ricevuto nessuna offerta da nessun club per Fabian Ruiz e che con il Napoli non abbiamo avuto nessun contatto. Mi rendo conto che non è necessario che qualcuno ci faccia un'offerta, dal momento che il calciatore ha una clausola, ma quello che posso dire è che noi non tratteremo con nessuno e non valuteremo nessuna cifra che non sia l'intera clausola rescissoria. Il nostro desiderio è quello di tenere il giocatore». Il Napoli nelle ultime ore avrebbe intavolato una trattativa con il Cagliari per Nicolò Barella. Giuntoli vorrebbe fare uno scambio. cedendo alla squadra sarda Tonelli e Grassi con un conguaglio di 10 milioni. La società isolana, però, valuta il giovane centrocamposta 40 milioni e dunque aspetta un rilancio.

