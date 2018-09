Napoli, Ounas non parte per Torino: Ancelotti rilancia Mertens e Insigne

Turnover ragionato. È quello che Carlo Ancelotti attuerà nell'affrontare fuori casa il Torino, nel lunch-match domenicale delle 12.30. Nelle prossime due settimane il Napoli giocherà ogni tre giorni, fra partite di campionato e Champions League, per cui è indispensabile che qualcuno tra i più impiegati tiri un pò il fiato. Come sempre il tecnico dei partenopei non fornisce indicazione alcuna alla vigilia delle gare, ma si può ipotizzare che domani un turno di riposo toccherà sicuramente ad Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco è stato fin qui sempre utilizzato e in vista dei prossimi impegni avrà sicuramente necessità di recuperare le energie spese. Al posto di Milik dovrebbe giocare Mertens, riprendendosi il ruolo di prima punta che, in assenza del polacco, ha brillantemente interpretato con Maurizio Sarri negli ultimi due campionati. Al fianco del belga ci sarà spazio per Lorenzo Insigne che Ancelotti vede sempre di più nel ruolo di seconda punta e che in occasione della partita vinta con la Fiorentina, grazie proprio a un suo gol, ha dimostrato di saper interpretare quel ruolo con ottimi risultati.



Qualche ritocco rispetto alla partita di martedì scorso al Marakana di Belgrado contro la Stella Rossa ci sarà sicuramente anche in altri reparti. A centrocampo si dovrebbe registrare il ritorno in cabina di regia di Marek Hamsik, con l'esclusione dello spagnolo Fabian Ruiz, mentre in difesa Maksimovic è pronto a rilevare uno dei due centrali titolari, con Albiol maggiore indiziato a lasciargli il posto. Ancelotti non è solito fare stravolgimenti della squadra, anche se la panchina gli offre diverse possibilità. In questa circostanza l'allenatore non potrà contare su Ounas. Il francese non è stato neppure convocato a causa di un risentimento muscolare. Si offrono così maggiori possibilità di impiego, quanto meno nel corso della partita se non dal primo minuto, per Simone Verdi. L'ex bolognese nel progetto tattico dell'allenatore può giocare da esterno indifferentemente a destra o a sinistra. Anche domani a Torino, dunque, potrebbe essere schierato al posto di Callejon o di Zielinski, i due calciatori che nel 4-4-2 che sembra essere divenuto il modulo fisso della squadra azzurra, coprono le due fasce esterne del terreno di gioco a centrocampo

