Napoli-Torreira, nuovi contatti: resta il nodo dei diritti d'immagine

Torna prepotente sulla scena azzurra il nome di Lucas Torreira, il mediano sudamericano che potrebbe lasciare la Liguria in estate e sul quale il Napoli ha messo gli occhi da tempo. Secondo quanto riportato da Premium Sport nelle scorse ore, emittenti azzurri avrebbero provato a riaprire una trattativa che sembrava chiusa proprio nelle ore di Sampdoria-Napoli, ultimo turno di campionato giocato a Marassi.



Il problema principale, allo stato attuale dei fatti, sembra essere il solito nodo dei diritti d'immagine: Torreira, infatti, tramite il suo agente ha fatto sapere di non volerli lasciare al club azzurro e trattenerli per i prossimi anni. Dopo le ultime convocazioni in nazionale con l'Uruguay, infatti, e la possibile convocazione al Mondiale di Russia, anche la sua situazione legata a sponsor personali potrebbe cambiare rapidamente nei prossimi mesi.

