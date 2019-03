Napoli-Udinese, live tweet di Anna Trieste

L'unica cosa buona di questa epidemia di uallera e infortuni è che forse 'na vota tant 'e giurnalist ingarrano la formazione di @MrAncelotti



Niente, nessuno aveva messo Younes. LA CAZZIMMA DI ANCELOTTI

Un minuto di raccoglimento per Verdi che pur di non metterlo titolare Ancelotti al suo posto ADDIRITTURA YOUNES



Leggi i nomi della panchina e bell'e buono ZEDADKA



Zedadka ma chi cazz'è?

Cioè uno dell'Udinese è SVENUTO dopo un contatto con Malcuit



Pure Ospina è appena svenuto aspettate



Niente in pratica Ospina tiene una scarpetta stampata nfacc



No, pare che Ospina abbia preso una GINOCCHIATA



Quel che è certo è che Ospina sta buttando il sangue

Ospina UNO DI NOI

Cioè MA A CHI STIAMO ASPETTANDO PER ANDARE A LOURDES



Resta fermo che per il danno che ci hanno fatto a Ospina questi dell'Udinese ci devono fare la lettera, altro che constatazione amichevole o "andiamo dal carrozziere mio"



PUSAT E DOCUMENT

Ospina sta tutto confuso, a tipo noi giovedì dopo il terzo gol col Salisburgo



ALLORA SE CORTESEMENTE PRESSATE UN POCO PIU' ALTO CHE' OSPINA NON STA BENE E DEVE RIPOSARE

Dopo l'infortunio di Insigne, Chiriches, Diawara e mo' Ospina il dottor De Nicola ha deciso di non andarsi proprio a sedere e di rimanere direttamente con la serrenga nmiez o camp ché non si sa mai



Come si chiama il portiere dell'Udinese? COSTUI HA APPENA NEGATO A KOULIBALY DI FESTEGGIARE CON UN GOL LA 200ESIMA PARTITA COL NAPOLI, il suo nome va perpetrato nelle nostre jastemme per l'eternità



aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaminnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



Yoooooooooooooooooounes



Alla prima botta! Amin! Ammen!

La tenerezza di Younes che va vicino alla telecamera a dedicare il gol a qualcuno presumo il NONNO



Un minuto di raccoglimento per Insigne ché Younes è riuscito alla prima botta a fare quello che lui riesce a fare solo dopo 18374464637388833939 pali



Caaaaaaaaaaaaaaaaalllllllejon



Cioè Callejon ha segnato inciampando. CHAPEAU



Io inciampando facc sul figur 'e mmerd, massimo rispetto Callejon!

Due gol, due assist di Mertens. Mertens non è altruista, Mertens è un MECENATE



Nun da' rett Mertens non provare a fare gol CONTINUA CON GLI ASSIST CHE CI STIAMO TROVANDO BENE



Allora, il problema non è tanto che l'Udinese ha segnato il problema è che OSPINA non sta bene. Ma seriamente però. E' svenuto di nuovo? Ma mettiamo Meret scusate



Niente in pratica Lasagna ha segnato su Sky, Ospina si è tuffato su Dazn



QUALCUNO FACCIA USCIRE OSPINA #gol #udinese #pareggio



However, Ospina ha preso una botta 'ncap e vabbè ma Koulibaly e Maksimovic che scusa tengono per queste due azioni di merda?



Senza contare che balla più il centrocampo del Napoli che il governo sulla Tav. PARLIAMONE



OHHHH OSPINA A TERRA



ODDIO



Fermate tutto Ospina sta male



Doveva uscire doveva uscire cazzo cazzo cazzo



Cazzo uagliù



Ma qualcuno ci dice Ospina come sta?



MI pare Ospina sia vigile



Comunque, pure se un giocatore dice che ce la fa se ha preso una botta in testa e alla prima parata lo vedi che non sta bene DEVE USCIRE cazzo



In ogni caso, anche se ha rischiato, Ospina è stato eroico nel provare comunque a fare il suo lavoro. Solo applausi per lui. E' stat omm



Bravo Meret che visto l'andazzo entra in campo già incerottato così ottimizziamo i tempi



E niente, pare che la botta in testa l'abbia presa tutto il Napoli in questo primo tempo, mica solo Ospina

Comunque, io capisco tutto: l'assenza di motivazioni, la Juve già scudettata, la rosa incerottata ma E FIGUR E MMERD NO. Come diceva quello nel film di Troisi ORGOGLIO E DIGNITA' sempre e comunque. Forza @sscnapoli



Cioè se hanno deciso di non giocare più a pallone in campionato almeno ce lo dicano così ci leviamo l'abbonamento a Sky e ce ne magnamm tutt' zeppole 'e San Giuseppe



Ancelotti alla squadra prima del rientro in campo per il secondo tempo a tipo mamma napoletana coi criaturi che scendono a giocare abbasce o palazz: "UAGLIU' M'ARRACCUMANN, NUN V' FACIT MAL "



Dicono che Ospina è in ospedale ed è cosciente



Callejon ha appena preso una pallonata in faccia. Ora, il calcio è uno sport fisico e va bene MA CARI GIOCATORI DELL'UDINESE MA CH SFACCIMM V' SIT MIS NCAP



"Nervosismo in campo". E VIR TU. Vuless verè a voi a pigliare botte per cinquanta minuti. Persino nei film di Tarantino ogni tanto ci sta un dialogo per alleggerire la tensione, QUA E' UNO SPARGIMENTO DI SANGUE SENZA FINE



Zielinski e Ghoulam IN STATO CONFUSIONALE



Ospina in ospedale è tornato cosciente. Con il resto della squadra comm'amma fà?



Ma quando Ancelotti ha detto BASTA PAREGGI esattamente cos'è che non è stato chiaro?



E vabbè Callejon mica è semp Natale che cadi per terra e truov cient euro SCUSA vuoi tirare un poco meglio GESU' CRISTO



Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilikkk



ammennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



Segna Milik di testa su calcio d'angolo. A voi sembrerà una cosa scontata nel mondo del calcio MA PER I TIFOSI DEL NAPOLI NON LO E'

Ma durante l'intervento al ginocchio a Ghoulam ci hanno fatto pure il ripristino alla versione di fabbrica? No perché nel caso non gli possiamo fare un backup del periodo sarriano scusat



Dice "Eh ma Verdi non riesce a trovare la sua collocazione in campo"

EMBE' E CHE CE LA DOBBIAMO TROVARE NOI? E CH SIMM O COLLOCAMENT?

Devi vedere chi ce la trova a noi la collocazione, ma vir nu poc tu

E' comunque apprezzabile l'umiltà di Zielinski che per non sbagliare altri passaggi decide di smettere di giocare e di vedersi la partita a scrocco



A Verdi lo vedo proprio il tipo che a pranzo la domenica add'o gnor nun port' manc 'e ppast. NON E' PROPRIO COMPONENTE



Ma Milik che applaude come un pazzo ai recuperi di Allan? Ma sta mbriac???



CIRO MIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



MEEEEEEEEEEEEERTENS! AMMOR MIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE



GOL!



E CHE DIO DI GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL



Stop di petto, dribbling secco e sinistro nell'angolino: da vero signore napoletano, per tornare in scena Ciro si è messo giacca e cravatta



AMIAMOLO

Sentire il San Paolo che grida "CIROOOO CIROOOO" a Mertens mi fa piangere. Penso che sia una delle cose più belle della mia vita



Ma in che lingua glielo dobbiamo dire che devono marcare Pussetto? MA MI PARE FACILE COME CONCETTO DA ASSIMILARE



Zielinski era in fuorigioco ma CHE DIO DI GOL AVEVA FATTO?



FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



ABBIAMO MESSO UNA SCOPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



Non mi pare vero

Comunque, per fortuna che abbiamo vinto ché se non vincevamo nemmeno appena si arripigliava Ospina si chiavava solo lui con la capa dentro al muro. E mo' stavamo un'altra volta punto e a capo. Menu mal!

FORZA @D_Ospina1 TI VOGLIAMO BENEEEE













