Napoli, la pressione e la riscossa: perché è Allegri ad avere paura

di Francesco De Luca

Una notte che resterà nella storia di questa stagione, e forse oltre. Perché il Napoli, come tante volte è accaduto nei suoi novant'anni, è passato dall'amarezza (-9 punti dalla Juve) alla gioia (-4), con il decisivo contributo degli uomini che hanno steso l'Udinese, tutt'altro che remissiva, e l'appoggio esterno del Crotone, in particolare di quel ragazzone africano, Simy, che si è regalato una rovesciata da manuale contro la capolista e il gol del pareggio. Allegri è sempre primo ma ora abbia paura di Sarri e di questo gruppo che ieri potrebbe aver finalmente spezzato quell'incantesimo di cui era prigioniero da quando era passato dal primo al secondo posto.



È stata una notte per cuori forti, con il Napoli che ha rivisto la luce nello spazio di trentacinque minuti. Dal primo gol dell'Udinese al quarto degli azzurri, che sono andati a segno con due attaccanti (Insigne, polemico anche a distanza di tempo con i contestatori di dieci giorni fa, e Milik, che ha ritrovato la forma migliore) e due difensori (Albiol e Tonelli, entrambi di testa: hanno fatto meglio avanti che dietro).



La doppia partita tra Napoli e Crotone è stata intensissima: il migliore preludio possibile allo scontro diretto di domenica a Torino, quei 90' in cui gli uomini di Sarri si giocheranno la chance di avvicinarsi alla capolista per poi sferrare nelle ultime quattro giornate l'assalto al primo posto e allo scudetto. Si ricordi che i bianconeri dovranno giocare in casa di Inter e Roma, in piena lotta per il posto Champions.È stata una partita complicata con l'Udinese, reduce da nove sconfitte consecutive e imbottita di riserve. Perché la scarsa intensità del centrocampo e la poca attenzione della difesa ha favorito il doppio vantaggio dei friulani, a cui Sarri ha posto rimedio inserendo Mertens e modificando il modulo. Quando tutto sull'1-2 sembrava più complicato, quasi finito, sono arrivati due gol pesantissimi: la rovesciata del nigeriano Simy a Crotone e il colpo di testa di Albiol. È stata la prima esplosione di felicità del San Paolo, che ha poi esultato per Milik e Tonelli, due delle quattro riserve promosse da Sarri per far rifiatare gli azzurri più stanchi e preparare la sfida alla Juve.Il distacco dai bianconeri è stato ridotto, non colmato. Ma quanto si è visto ieri fa coraggio agli azzurri e al loro allenatore in vista di domenica. Perché quella stanchezza fisica e mentale che attanaglia la squadra da oltre un mese, da quando è scivolata al secondo posto e si è lanciata affannosamente all'inseguimento della Juve, è improvvisamente scomparsa in quell'assalto all'Udinese che ha giocato la partita dell'anno al San Paolo, non chiudendosi ma attaccando fino alla fine, anche quando era sotto di due reti. La Juve che frena in provincia (dopo il pari a Ferrara quello in casa del Crotone) soffrirà tanto domenica se il Napoli avrà le energie e l'entusiasmo dei suoi giorni più belli. Si è rivista nel secondo tempo la squadra che gioca, segna e non molla mai. Tanto basta per spaventarli.

