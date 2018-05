Napoli, l’ultima spiaggia con Ounas L’algerino titolare con la Sampdoria

di Gennaro Arpaia

Napoli Primavera chiamato all’ultima speranza. Oggi gli azzurrini di Beoni sono impegnati contro la Sampdoria e cercano la salvezza diretta, sperando che le dirette avversarie non facciano lo stesso.



Contro i blucerchiati, però, l’aa in più si chiamerà Adan Ounas. Il franco-algerino del Napoli è stato richiamato come fuori quota in Primavera e partirà titolare insieme con Leandrinho nell’attacco azzurro. Un solo gol con la prima squadra in stagione, Ounas Spera di poter dare il suo contributo alla squadra di Beoni per festeggiare la salvezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA