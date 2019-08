Napoli, sale la febbre da campionato: «Sarà l'anno dello scudetto»

di Oscar De Simone

La febbre da campionato inizia a scaldare il cuore dei tifosi e a Napoli non si parla di altro. C’è chi non vuole esprimersi nel nome della scaramanzia e chi invece è sicuro della stagione che aspetta gli azzurri. Su una cosa però sono tutti d’accordo: l’obiettivo da perseguire è lo scudetto.





«Niente scuse – commentano in strada – dobbiamo puntare al tricolore e non lasciare spazio alla Juve. Siamo forti e la squadra è già rodata, possiamo fare tesoro delle esperienze passate per reggere il passo dei bianconeri e tenere a distanza Inter e Roma. E speriamo che la campagna acquisti ci dia qualche altra soddisfazione».



Proprio nel mercato estivo sono riposte le speranze dei cuori napoletani che aspettano ancora un attaccante da affiancare a Milik, un bomber di razza che possa trascinare la squadra e la città: «Siamo felici per l’arrivo di Lozano ma vogliamo di più. Per vincere c’è bisogno di classe, esperienza e di una rosa competitiva. Al presidente chiediamo un ultimo sforzo, la corsa al primo posto non ammette errori e incertezze».

