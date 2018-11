«Non aspettare per goderti la vita» Il post di Zuniga fa il giro del web

L’ultima gara giocata risale allo scorso maggio, ma a quanto pare il campo non deve mancargli troppo. Camilo Zuniga diventa idolo del web all’improvviso, il calciatore colombiano ed ex difensore azzurro è tornato a farsi notare nelle ultime ore per una foto condivisa sui suoi account social che ci ha messo poco a diventare virale in rete.



«Non aspettare di avere tutto per goderti la vita, hai già la vita per goderti tutto» il pensiero di Zuniga ai suoi followers. Ma a prendersi la scena non è tanto ciò che il colombiano scrive, quanto il parterre femminile alle sue spalle. Otto donne impegnate a prendere il sole accompagnano il colombiano in barca, tanto basta per diventare virale e idolo dei suoi ex tifosi per qualche ora.



