Il presidente serbo Vucic dalla Cina: «La mia Stella Rossa batta il Napoli»

Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, che è tifoso della Stella Rossa, ha augurato una vittoria alla sua squadra impegnata in serata a Belgrado contro il Napoli nella partita inaugurale della Champions League. «Sono un tifoso e spero in una vittoria. Ma se dovessimo perdere resterò il tifoso che sono stato finora», ha detto Vucic alla tv privata Pink da Pechino, dove si trova in visita.

