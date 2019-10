Salisburgo-Napoli, Ancelotti balla il (solito) valzer sulle punte

di Bruno Majorano

Inviato a Salisburgo



Il fiore all'occhiello del Napoli europeo è la difesa. Zero gol subiti in due partite (di cui una anche contro il Liverpool campione in carica) è un dato che non può far altro che inorgoglire Carlo Ancelotti e la sua squadra, ma non basta. Anzi non può bastare, soprattutto se l'obiettivo minimo comune è quello di accedere agli ottavi di finale. Per ovviare a un problema che sembra aver avuto una bella scossa già contro il Verona, Carletto studia soluzioni alternative. Per farlo può fare affidamento su una rosa profonda e ricca di soluzioni diverse da utilizzare anche a partita in corso.



