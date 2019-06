Social pazzi per Sarri alla Juve: il finto Pep e la sigaretta elettronica

La notizia aspettava solo di essere rivelata ai più, ma fa comunque effetto: Maurizio Sarri dal Napoli alla Juventus, via Chelsea, come nelle più strane storie d’amore. Il toscano approda oggi ufficialmente in bianconero dopo un solo anno in Premier League e i social impazziscono. Non solo napoletani, ma tifosi di tutta Italia corrono sul web a commentare quanto accaduto.



E così il toscano si trasforma in Pep Guardiola (sul campo), l’alleatore che secondo molti la Juventus stava aspettando. Il caffè che era di Tommaso e di Castel Volturno ora si trasforma, diventerà bevanda per Cristiano Ronaldo e si troverà anche a Vinovo. La sigaretta che era ormai simbolo di Sarri? Potrà diventare elettronica, così da venire in soccorso delle esigenze di stile della società bianconera.

