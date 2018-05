Solo una multa per i cori razzisti della curva della Sampdoria 20mila euro per gli insulti a Napoli

Nessuna sanzione esemplare per la Sampdoria dopo i fatti relativi ai cori razzisti partiti dalla curva dei blucerchiati e che aveano portato l'arbitro Gavillucci alla sospensione della gara di domenica contro il Napoli.



«Ammenda di € 20.000,00 con diffida : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori denigratori di matrice territoriale nei confronti dei tifosi della squadra avversaria, che inducevano l'arbitro a sospendere la gara per tre minuti; sanzione attenuata ai sensi dell'art 13 comma 1 lettera c) CGS, visto anche l'intervento personale e diretto del Presidente della soc. Sampdoria al fine di far cessare definitivamente i cori denigratori», questo il contenuto del comunicato ufficiale pubblicato dalla Lega di serie A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA