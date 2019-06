Spagna, Fabián esce malconcio: l'azzurro salta la gara col Belgio

Una serata da dimenticare in fretta, non solo per la pesante sconfitta nella gara d'esordio dell'Europeo Under 21. Fabián Ruiz stringe i denti per la caviglia colpita durante il primo tempo e che ha costretto il giovane spagnolo ad abbandonare il campo nella ripresa. Un infortunio che non fa temere il peggio ma che ora potrebbe condizionare il suo rendimento con la maglia della selezione spagnola.



Il centrocampista del Napoli è uscito sereno dallo stadio Dall'Ara di Bologna a fine match e, soprattutto, l'ha fatto sulle sue gambe. L'incedere non era spedito, ma la botta alla caviglia subita in partita può essere smaltita solo con il tempo. Tempo che alla Spagna sembra mancare: mercoledi si torna in campo contro il Belgio e Fabián difficilmente ci sarà. Secondo quanto riportato da diario As in queste ore, il commissario tecnico non vuole rischiarlo e preferisce rivederlo all'opera il prossimo sabato quando si sfiderà la Polonia nell'ultima gara del gironcino iniziale.



Fabian Ruiz sale del partido del EuropeoU21 cojeando tras haber sido cambiado en el 45' por molestias. 😔#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/3d37ruKf7o — SSC Napoli 🇮🇹 (@Napoli_Goleador) 16 de junio de 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA