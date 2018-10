Spagna, Fabián show in nazionale L'azzurro è la stella dell'Under 21

Dopo la vittoria di misura sull'Albania e l'attesa gara contro l'Islanda di domani, Fabián Ruiz si diverte con la selezione spagnola Under 21. Il centrocampista azzurro, convocato ancora dai giovani iberici vista l'età, è uno dei punti fermi della Spagna under, tra gli elementi più in vista dopo gli ottimi campionati con il Betis ed il passaggio al Napoli nell'ultima finestra di mercato.



Tra una gara e l'altra, però, Fabián fa vedere le sue qualità anche in allenamento. Bello il video dedicatogli sugli account social dalla nazionale che mostra il giovane azzurro in una sessione di training contro il portiere connazionale, sottolineando tutte le qualità realizzative del calciatore.





