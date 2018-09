di Oscar De Simone

Inizia questa sera l’avventura in Champions League del Napoli targato Ancelotti. Gli azzurri scenderanno in campo allo stadio Marakanà di Belgrado contro la Stella Rossa, nella prima partita di quello che è stato definito il girone di ferro.



L’attesa è tanta in città soprattutto tra i tifosi che, dopo l’ultima vittoria in casa con la Fiorentina, attendono il grande esordio.



«Abbiamo un grande potenziale - commentano in strada - e stasera lo dimostreremo. Ancelotti è un allenatore vincente soprattutto in ambito internazionale e saprà sfruttare al meglio le caratteristiche di questa formazione. La partita non è facile ma siamo pronti a questo genere di sfide che testeranno la nostra maturità. Ai ragazzi in campo chiediamo il solito impegno e la “cattiveria” giusta per aggredire fin dai primi minuti la Stella Rossa. Abbiamo bisogno di questa vittoria per poter affrontare al meglio il Psg e il Liverpool».

