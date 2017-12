Tombolata a casa Giaccherini: Santo Stefano tra i napoletani

di Delia Paciello

A dare i numeri in questi giorni di festa ci ha pensato Decibel Bellini, lo speaker San Paolo: ma quelli pescati dal «panaro». A Napoli infatti non c’è Natale che si rispetti senza una tombolata tra amici: una grande tavola e tutt’intorno l’atmosfera natalizia per ricordare la famosa Smorfia napoletana, ridere e divertirsi in compagnia. E nell’ultimo Natale a Napoli ​Emanuele Giaccherini non voleva perdere l’occasione per vivere fino alla fine le tradizioni e le abitudini di questa città magica.



Molto probabilmente anno nuovo, vita nuova per uno degli attaccanti meno utilizzati alla corte di Sarri. Grandi premesse appena arrivato a Napoli, forse nel momento migliore della sua carriera; ma in campo ha poi trovato poco spazio. La nuova destinazione a gennaio potrebbe essere Verona, dalla sponda del Chievo. Nonostante lo scontento per il poco minutaggio, in città si è tuttavia ambientato bene: ha legato particolarmente con uno dei veterani in maglia azzurra, Christian Maggio, anche lui presente con la sua famiglia alla tombolata.Intanto Dania, la moglie, ama i panorami mozzafiato e ammette che c’è ancora tanto da vedere per lei: «Con due bambine piccole il tempo non è mai abbastanza per visitare le meraviglie e conoscere la storia di questa città», ha ammesso la lady azzurra. A Napoli, insomma, la famiglia Giaccherini ci sta davvero bene: hanno tanti amici e hanno scoperto persone solari e gentili. E forse ci sarà un po’ di malinconia per loro dopo queste feste napoletane: se il trasferimento del giocatore si dovesse concretizzare, i saluti saranno veramente difficili.

