Torino Napoli live dalle 12.30: sorpresa Ancelotti, dentro Rog e Verdi

La rivoluzione di Ancelotti: dopo il mezzo passo falso in Champions League, Ancelotti ridisegna il Napoli nel lunch match contro il Torino: tante le novità, su tutte il rilancio di Mertens e Verdi e la prima volta da titolare di Rog e Luperto.



TORINO (3-5-2)

39 Sirigu; 5 Izzo, 33 N'Koulou, 24 Moretti; 34 Aina, 8 Baselli, 88 Rincon, 23 Meité, 21 Berenguer; 11 Zaza, 9 Belotti.

A disposizione: 1 Ichazo, 25 Rosati, 6 Soriano, 7 Lukic, 19 Damascan, 20 Edera, 27 Parigini, 30 Djidji, 36 Bremer. All. Mazzarri.



NAPOLI (4-2-4)

25 Ospina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 13 Luperto; 30 Rog, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne, 9 Verdi.

A disposizione: 27 Karnezis, 22 D'Andrea, 2 Malcuit, 5 Allan, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 8 Fabián Ruiz, 19 Maksimovic, 20 Zielinski, 42 Diawara, 99 Milik. All. Ancelotti.



ARBITRO: Irrati di Pistoia.

