Torreira strizza l'occhio al Napoli: «Mi piacerebbe restare in Italia»

Ha le idee chiare Lucas Torreira, che intercettato al termine del Torneo Ravano, di cui è stato ospite, ha toccato vari temi, a partire dal suo futuro: «Sto finendo un’annata per me molto positiva, abbiamo fatto delle grandissime prestazioni: è vero che ci è mancato qualcosa alla fine per arrivare a conquistare l’Europa League, per noi era un grandissimo sogno come per tutti i tifosi, ora vogliamo finire con una vittoria contro la Spal».



Calciomercato alle porte, che potrebbe essere l’ultima del centrocampista maglia della Sampdoria sulle spalle. «Sarà l’ultima perché è finito il campionato, dopo vedremo cosa succederà: andrò a casa, c’è la nazionale che mi aspetta e voglio prepararmi bene per andare al Mondiale e coronare un sogno. Sono molto contento di essere nella lista dei convocati, adesso avrò due settimane di allenamenti e dopo il tecnico sceglierà i 23 che partiranno per la Russia».



Tornando al suo futuro. «Non posso dire adesso dove andrò nei prossimi mesi o nel prossimo anno, ora voglio finire al meglio qui: so che i tifosi mi vogliono bene, sono stati due anni bellissimi nei quali ho dato il massimo per questa maglia. Italia o estero nel futuro? L’Italia per me è uno dei posti migliori, si sta bene, si mangia bene, come ho detto prima non so ancora nulla per cui non posso sbilanciarmi, non ho nemmeno parlato con il mio procuratore». L’ultima battuta sul furono di Giampaolo. «Se deve restare? Non so cosa voglia fare nel futuro, ha dato tanto a questa squadra in questi due anni e sarebbe una cosa importante per la Sampdoria che lui restasse».

