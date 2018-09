Turn over Napoli, Mertens si scalda: con il Toro Insigne vede la panchina

Muscoli sotto osservazione nel Napoli che prosegue il suo tour de force bilanciando energie e forma fisica. Dopo il deludente pareggio di Belgrado, Ancelotti cerca l'undici migliore da schierare contro il Torino nel match dell'ora di pranzo di domenica, partendo da un assunto: nessuno ha il posto assicurato. È questo il messaggio lanciato dal tecnico emiliano alla squadra in queste prime gare della stagione, per tenere tutti sulla corda e ottenere il massimo della concentrazione. Contro i granata, infatti, il tecnico potrebbe concedere un pò di riposo ai giocatori più spremuti della rosa, a partire da Lorenzo Insigne che è partito titolare in tutte e cinque le partite della stagione tra campionato e Champions. Lorenzinho potrebbe riposare in un tridente in cui Milik resta punto fermo e Mertens potrebbe affiancarlo a sinistra, con Callejon o Verdi a destra. Per l'attaccante belga sarebbe l'occasione di riscattare un avvio di stagione opaco, condizionato dal rientro tardivo dai Mondiali.



Ma le molte opzioni a disposizione di Ancelotti lasciano ballottaggi aperti anche a centrocampo, dove dovrebbe rierare dal 1' Hamsik nel ruolo di regista, con Allan e Zielinski. Dietro, chance per l'ex granata Maksimovic, che sta dando garanzie ad Ancelotti ed è ormai la prima alternativa al duo Koulibaly-Albiol dopo l'infortunio che terrà Chiriches fuori per molti mesi. La trasferta di Torino ripropone la sfida degli azzurri all'ex tecnico Walter Mazzarri che non l'ha fatta passare liscia al Napoli negli ultimi anni, dopo l'addio al termine di un'esperienza di tre stagioni. Nelle ultime tre sfide contro di lui, infatti, il Napoli ha rimediato tre pareggi: uno 0-0 e un 2-2 contro l'Inter e ancora un 2-2 lo scorso anno nella sfida al San Paolo contro i granata alla terzultima di campionato

