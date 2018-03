Un portiere galactico dopo Reina? C'è Navas nella lista del Napoli

L'ormai prossimo passaggio al Milan di Pepe Reina apre lo spazio giusto ad una domanda: chi ci sarà il prossimo anno a difendere i pali della porta azzurra? La lunga love story con lo spagnolo ex Liverpool e Bayern Monaco è ormai al termine, il suo secondo Luigi Sepe non sembra essere così certo dell'eredità da giugno prossimo, così il Napoli e Cristiano Giuntoli cercano da mesi l'alternativa perfetta, un portiere che possa garantire alla squadra di Maurizio Sarri un ottimo presente ed un importante futuro.



Il primo nome dell'elenco del Ds azzurro è sempre quello di Bernd Leno, tedesco seguito da un anno dagli emissari azzurri e che farebbe proprio al caso di una squadra come il Napoli. Giuntoli e la società sono pronti a presentare un'offerta importante per lui al Bayer Leverkusen al termine della stagione, ma le ultime vicende di mercato, tra Verdi e Politano, hanno insegnato all'entourage che fa sempre comodo avere un piano d'azione alternativo.



Per questo la società non smette di vagliare altri profili: i giovani Meret, Cragno e Lafont sarebbero scommesse, Geronimo Rulli sembra invece ormai lontano dagli interessi napoletani. Secondo Don Balón in Spagna, tra i seguiti del Napoli ci sarebbe anche Keylor Navas, portiere sudamericano classe 1986 che da quattro stagioni difende i pali del Real Madrid.



Navas, visto il valzer di portieri che si prospetta in estate, potrebbe anche lasciare la capitale spagnola, ormai fuori dai programmi tecnici della società madrilena. Il costaricense sarebbe una pedina importante per il Napoli, un elemento di esperienza e qualità che farebbe comodo da primo come da secondo portiere. In Spagna sono certi che il club azzurro si sarebbe già mosso per lui, pronto a portarlo alla corte di Sarri se dovesse lasciare la Liga.

