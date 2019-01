Vertice con il Genoa per Kouame: lo United tenta ancora Koulibaly

di Pino Taormina

Il ritorno dagli Stati Uniti di De Laurentiis fa entrare nel vivo il mercato del Napoli: da giovedì, a Castel Volturno, è presente anche l’ad del club azzurro Chiavelli, il quale ha aggiornato il patron sull’incontro tra uno degli assistenti di Allan e la società azzurra. De Laurentiis ha ribadito che solo un’offerta vicina ai 100 milioni lo spingerebbe a trattare l’addio a gennaio del brasiliano. Allan non spinge per andare via ma certo non è rimasto indifferente alla corte degli emiri del Qatar: il Psg offre 4 anni di contratto a 8 milioni di euro a stagione, oltre la possibilità di gestire in proprio i diritti di immagine. Chiaro che a febbraio, il Napoli dovrà pensare al suo rinnovo. Il Manchester United, dicono in Premier, si piomba su Koulibaly. Secondo la stampa inglese, complice anche i problemi legati al razzismo. Non è così. Ma la corte della United si farà pressente in estate.



TUTTO SU BARELLA

È nota la passione di De Laurentiis per il centrocampista Barella. Il dg Carli ne ha parlato di nuovo nelle ultime ore col ds Giuntoli: al Chelsea c’è il suo amico Sarri, ma i Blues non possono spendere 50 milioni per il talento sardo. In ogni caso, il Chelsea potrebbe tornare in lizza solo per l’estate. E il Napoli? Attende che il Psg concretizzi una nuova offerta dopo quella respinta a inizio mese da De Laurentiis. Il Cagliari non vuole giocatori da includere nella trattativa, sia che l’operazione venga conclusa adesso che venga rinviata a maggio. Situazione, dunque, stagnante. Intanto, Beltrami e Giuntoli continuano a mandarsi segnali di intesa, ma senza l’ok del Cagliari impossibile andare alle strette. Altri appuntamenti non ce ne sono. Per ora, situazione in stand by. Frenata dall’Argentina: Almendra è ko per un problema al ginocchio che lo costringe anche a saltare il Sub20 del Sudamerica. Si parla di uno stop di almeno 40 giorni. Il Boca non pensa di far sconti per l’argentino che valuta circa 30 milioni.



LOZANO C’È

Un incrocio interessante, quello che può portare a Lozano del Psv: è una seconda punta che è nata prima punta e che il Napoli potrebbe inserire anche a gennaio, a patto che riesca a dar via uno tra Younes e Ounas. Ipotesi, non semplice. Mino Raiola, agente del calciatore, vuole far chiudere la stagione del messicano in Olanda che è in fond anche il desiderio del Napoli che non ama fare inserimenti nell’organico a metà campionato.



ULTIMO OSTACOLO KOUAME

De Laurentiis non ha gradito l’altolà improvviso del Genoa. Nel senso, che l’intesa con Preziosi sembrava totale, con dei piccoli dettagli da far definire. Ma Giuntoli ha rallentato in attesa del rientro dagli Stati Uniti del presidente azzurro. Uno dei primi punti che oggi De Laurentiis affronterà riguarda proprio il 21enne ivoriano da tempo fermato dal Napoli. Piatek? Sì, c’è un ritorno di fiamma per il polacco, ma non alle cifre che vuole il Genoa, ovvero circa 40 milioni di euro. Occhio a Chiesa, protagonista ieri negli ottavi di Coppa Italia: De Laurentiis non lo molla e in ogni caso ricorda la promessa fatta da Della Valle qualche mese fa. Già, in caso di addio da Firenze, sarà De Laurentiis il primo a saperlo. Nella Fiorentina c’è anche Veretout che pure interessa. Il futuro di Marko Rog è lontano dal Napoli. Il croato dopo la sfida contro la Lazio partirà in prestito. Occhio al Genoa.

