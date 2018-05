Xabi Alonso: «Ancelotti un maestro, l'anno prossimo tiferò per il Napoli»

Lo spagnolo Xabi Alonso è a Kiev per seguire la finale di Champions da doppio ex. Con la maglia del Real Madrid ha conquistato la Decima e in panchina era seduto Carlo Ancelotti, ed è per questo che ai microfoni di Sky Sport ha fatto anche l'in bocca al lupo all'allenatore italiano in vista della sua prossima avventura al Napoli.



«Sono molto contento per Carlo che per me è stato un maestro. Abbiamo ancora un ottimo rapporto, spero possa essere una grande stagione a Napoli. L'anno prossimo tiferò per loro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA