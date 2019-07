Universiadi, spada di bronzo per Cuomo e la squadra maschile

di Barbara Landi

Conquista ancora un altro bronzo la scherma italiana, che allarga il suo palmares nella quinta giornata di gare al PalaUnisa di Salerno. In squadra, per il team di spada maschile, Lorenzo Buzzi, Valerio Cuomo e Federico Vismara. L’italia si conferma sul podio, vincendo per 45-33 il match per il terzo posto contro la Polonia. Pubblico in fermento, invece, per le ore 18 per la finale di fioretto femminile, dove le azzurre si contenderanno la medaglia d'oro contro la Russia. In pedana con Erica Cipressa (reduce dall’oro individuale), anche Camilla Mancini (bronzo lo scorso venerdì) e Martina Sinigalia, che ha debuttato nei quarti di finale superando 45-21 gli Usa, poi in semifinale successo contro la Cina con lo stesso punteggio. In tutto sono 11 le medaglie della scherma azzurra all'Universiade.

