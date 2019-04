Gasperini: «Battuto un ottimo Napoli Adesso crediamo alla Champions»

L’Atalanta sbanca il San Paolo ed ora sogna davvero la Champions League. «Siamo soddisfatti, abbiamo giocato contro un ottimo Napoli soffrendo nel primo tempo. Se va dentro il gol di Milik difficilmente poi può cambiare la partita, ma volevamo provarci e con Ilicic dentro è cambiata la nostra produzione offensiva» ha detto Gasperini. «Dopo il pari ci abbiamo creduto, la vittoria è fantastica per noi».



«Orsato? Sono destinato ad andare fuori» ammette con ironia l’allenatore nerazzurro. «Nessuno di noi è bravo a stare fermo ma non sono uscito dalla mia zona. Ho protestato ma ne vedo di peggiori. Abbiamo vinto e questo mitiga tutto. Fisicamente stiamo bene, teniamo tanto alla Coppa Italia ma sapevamo che una vittoria in trasferta ci avrebbe dato tanto per l’Europa. Siamo tutte vicino ma ora abbiamo un po’ di vantaggio, possiamo anche giocarci la Champions, sarebbe fantastico. La finale di Coppa Italia sarebbe fantastica per tutta Bergamo, non molliamo nulla. Siamo lì e vogliamo giocarcela, abbiamo battuto la Juventus e poi il Napoli, ci giochiamo tutto e siamo molto carichi».

