Italia, Di Lorenzo prenota l'esordio: «Sarei ancora più felice»

«Non è facile passare dalla Lega Pro alla Serie A per arrivare alla Nazionale. Ma da parte mia non è mai mancata la voglia di crederci sempre e di lavorare». Così Giovanni Di Lorenzo si racconta, ai microfoni Rai parla il protagonista di una scalata incredibile nelle ultime due stagioni, da Matera all'Italia passando per Empoli e Napoli.



«Ancelotti mi ha dato fiducia sin da subito, ho giocato quasi tutte le partite, lo ringrazio, sono contento», ha continuato Di Lorenzo. «Poi quando ha saputo della convocazione di Mancini mi ha preso in giro dicendomi che il calcio era finito. È una bella emozione essere qui, se ci fosse l'esordio martedì sarei ancora più felice. Ma penso a continuare a lavorare e prendere quello che viene».

