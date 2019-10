Italia, Di Lorenzo si presenta: «Mi godo il momento e ringrazio ct»

Le prime volte di Giovanni Di Lorenzo. Simpatica intervista del terzino del Napoli che per la prima volta vestirà anche 'azzurro della nazionale italiana. «Ho cominciato a giocare a calcio con mio fratello in cortile, avevo 4 anni, seguivo i suoi allenamenti. Mi chiamarono Batigol da bambino, facevo gol e un dirigente tifoso della Fiorentina si inventò quel soprannome», ha raccontato.



«A scuola non ero sempre molto bravo, poi a 15 anni andai via da casa con la Reggina, fu un’esperienza bella anche difficile all’inizio. Il primo tatuaggio l’ho fatto con mio fratello a 18 anni». Ma l'azzurro era anche nel destino. «La prima maglia azzurra l’ho vestita nel 2013 in un torneo giovanile con Di Biagio, ho saputo della convocazione di Mancini a casa, ero sul divano e non me l’aspettavo, è stata un’emozione incredibile. Lo ringrazio, ora voglio vivermela alla grande».







© RIPRODUZIONE RISERVATA