Juventus gelata durante i cori contro Napoli: Mou idolo sul web

Una serata complicata per i tifosi della Juventus che, durante la gara contro il Manchester United allo Stadium, non hanno risparmiato cori ed offese ai protagonisti del match. Al centro, sicuramente, José Mourinho, l'allenatore portoghese che alla tifoseria bianconera non è mai stato troppo simpatico per uscite al vetriolo e per quel glorioso passato a Milano sponda Inter.



Mou si è preso la sua buona dose di offese per tutto il corso del match, ma la beffa finale gli ha dato ragione: i due gol dello United ribaltano la situazione e gli inglesi sbancano lo Stadium, reti che arrivano proprio mentre la curva della Juventus, ormai praticamente certa del risultato acquisito, aveva cominciato a cantare anche contro Napoli ed i napoletani con i cori tristemente noti degli ultimi anni.



Una doccia fredda clamorosa quella arrivata sul rettilineo del match, con tanti tifosi napoletani che sui social hanno esaltato l'impresa di Mourinho e quella sua esultanza finale: dopo i 180 minuti difficili tra Old Trafford e lo Stadium, il portoghese si è fatto ancora notare, stavolta niente «tre» all'indirizzo della tifoseria di casa, ma una provocatoria mano all'orecchio che ha subito fatto il giro della rete.

