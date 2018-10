Juventini napoletani contro i cori: faida nella tifoseria bianconera

«Napoli è bianconera». Così recitava uno segli striscioni presenti all'Allianz Stadium una settimana fa, in occasione del match tra Juventus e Napoli. Uno striscione che fece arrabbiare buona parte del tifo azzurro, ma che esprime perfettamente la realtà di una parte della curva bianconera rappresentata da molti tifosi del Sud Italia. Ora, però, l'anima del Meridione sembra essere venuta fuori, tanto da creare una faida interna al tifo juventino che accompagna la squadra di Max Allegri.



Secondo quanto riportato da La Stampa, in occasione dell'ultimo confronto tra le due squadre il gruppo di tifosi bianconeri «True Boys» avrebbe chiesto ai più storici «Tradizione» piemontesi di interrompere i ben noti cori contro la città di Napoli. Una richiesta ovviamente inascoltata e che avrebbe portato allo scontro tra le due diverse fazioni juventine. In ballo, ora, ci sarebbe addirittura l'accesso dei gruppi di tifosi meridionali allo Stadium, contrasto che si inserisce a pieno nei già noti diverbi tra la curva bianconera e la società Juventus.

