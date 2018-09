Klopp, che complimenti a Sarri: «È un grande allenatore. Sono suo fan»

Settimana scoppiettante quella che aspetta i tifosi di Chelsea e Liverpool, con le squadre che si incroceranno due volte nel giro di poche ore. Prima la sfida di Carabao Cup domani sera, poi il big match di campionato del prossimo sabato che deciderà anche la vetta della Premier League. I Reds sono a punteggio pieno, mentre la squadra di Sarri insegue dopo il primo pareggio dell'anno, ma a fare i complimenti al toscano ci ha pensato proprio Jurgen Klopp.



«Che grande allenatore è Sarri! Io sono un suo tifoso da quando l'ho visto per la prima volta sulla panchina del Napoli», ha detto in conferenza l'allenatore del Liverpool, prossimo avversario in Champions proprio del Napoli. «Puoi vedere immediatamente l'impatto che ha sulle sue squadre, ha tutto il mio rispetto. Sta facendo davvero un gran lavoro a Londra». Dopo Guardiola, dunque, anche Klopp si iscrive al club di Sarri. Ma sul campo di certo non farà alcuno sconto.

